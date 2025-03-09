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СМИ оставили Зеленскому четыре сценария действий после скандала в Белом доме

Bild: у Зеленского осталось четыре сценария после перепалки с Трампом
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Valentyn Ogirenko/Reuters

После скандала в Белом доме и прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько вариантов действий. Об этом сообщил обозреватель немецкого издания Bild Пол Ронцхаймер.

По мнению эксперта, если Зеленский продолжит настаивать на своей позиции, Трамп может усилить давление на него. Например, это может привести к отзыву военной техники или отключению спутниковой системы «Starlink». Это, по мнению Ронцхаймера, стало бы серьезным ударом для украинских сил.

Также Киев может столкнуться с неудачей из-за сближения позиций президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. В то же время существует вероятность, что Зеленский сможет отстаивать свою линию, однако это станет невозможным в случае неудач украинских войск на фронте без поддержки из Вашингтона.

Кроме того, Ронцхаймер озвучил третий сценарий, в котором Киев может надеяться на оперативную помощь от других союзников. Однако в этом случае речь идет преимущественно о европейских странах, которые пока не спешат предоставлять реальную поддержку.

Наконец, последний вариант предполагает возможность отставки Зеленского в свете растущего недовольства среди украинского населения.

После конфликта в Белом доме Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе, путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее Арестович предложил избавиться от Зеленского.

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