В Британии заявили о «странной ситуации» в связи с поездкой Зеленского в Эр-Рияд

В переговорах между представителями США и Украины возникла «странная ситуация». Об этом пишет британский журнал The Economist.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. За день до этого, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в столицу страны для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

«В странной ситуации, которую Украина называет совпадением, сам Зеленский в понедельник прибудет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, для переговоров с королевством», — говорится в материале.

В Белом доме подтвердили, что диалог с двумя сторонами конфликта продолжается. А новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на эту неделю в Саудовской Аравии. В состав американской делегации войдут в том числе госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

До этого стало известно, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, американская сторона хочет прояснить, изменилась ли позиция Украины после конфликта между Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз, встреча в Саудовской Аравии должна стать поворотной точкой, приближающей окончание конфликта.

Ранее в США заявили о намерении Трампа добиться отставки Зеленского.