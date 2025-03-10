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Лукашенко одобрил соглашение с РФ о защите граждан от преследования за рубежом

БелТА: Лукашенко одобрил соглашение с РФ по защите граждан от преследований
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ по защите граждан от преследования за рубежом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что предметом договора станет защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами. Проект соглашения был составлен с учетом политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции.

До этого президент РФ Владимир Путин своим распоряжением одобрил проведение российско-белорусских переговоров об изменениях в договоре о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Также в марте 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.

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