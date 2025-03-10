Москва и Минск внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве

РФ и Белоруссия внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением одобрил проведение российско-белорусских переговоров об изменениях в договоре о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Об этом пишет ТАСС.

«Принять предложение правительства России о проведении переговоров о заключении протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 г.», — говорится в сообщении.

О дате переговоров на данный момент неизвестно.

В марте 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности.

Кроме того Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова построить завод по производству беспилотников на своей территории. Таким образом он отреагировал на соответствующее предложение, поступившее из России. По его словам, базовое предложение — это строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин мог не ожидать полномасштабного конфликта на Украине.