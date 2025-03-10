Постпреды Евросоюза не согласовали продление персональных санкций против РФ

Постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) на заседании не смогли согласовать продление персональных санкций против РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совете ЕС.

«Пока решение не принято, перенесено на среду», — сказал собеседник агентства.

Накануне издание Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщило, что Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России. Для продления санкций необходимо единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз не будет отменять санкции против РФ, если их отменят США.