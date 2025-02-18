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Стало известно, что ЕС не будет отменять санкции против РФ, если их отменят США

Еврокомиссия: ЕС не будет отменять санкции против России, если это сделают США
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не будет отменять санкции в отношении России, если их отменят США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По словам представителя Еврокомиссии (ЕК), Евросоюз проводит собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики», — сказал Домбровскис.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что санкции против России также невыгодны для США. По его словам, в перечень самых невыгодных мер входят ограничения на поставки стратегического сырья и удобрений. Он добавил, что для российской стороны важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

16 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях

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