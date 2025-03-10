В США заявили, что Вашингтон не прекращал предоставление Киеву разведданных

США не прекращали предоставление Украине разведывательных данных, которые необходимы для обороны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — сказал он.

До этого аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что приостановка помощи ВСУ и прекращение обмена разведданными с Украиной со стороны США отразились на положении Киева на оккупированных территориях в Курской области. Как следует из отчета, Россия намерена использовать приостановку военной помощи и обмена разведданными, чтобы «нанести максимальный ущерб» украинским силам «на местах» в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления поддержки Украины.

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными.

Ранее в Британии рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины.