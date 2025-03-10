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Генсек НАТО оценил ситуацию в Боснии

Рютте заявил, что НАТО не допустит образования «вакуума безопасности» в Боснии
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Wolfgang Rattay/Reuters

Североатлантический альянс не допустит появления «вакуума безопасности» в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит ТАСС.

«Это не 1992 год. Мы не допустим образования вакуума безопасности», — заявил генсек альянса.

Рютте призвал лидеров страны разрешить ситуацию, связанную с приговором суда президенту Республики Сербской Милораду Додику. Он добавил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич, которые выразили ему свою поддержку. В ходе телефонного разговора президент РС БиГ попросил сербского лидера приехать сегодня вечером в Баня-Луку. Орбан назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приговор Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

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