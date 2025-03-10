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В СВР заявили, что британским СМИ поставили задачу демонизировать президента США

СВР: британским СМИ и НПО дали указание демонизировать Трампа
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Leah Millis/Reuters

Перед британскими СМИ и неправительственными организациями (НПО) поставили задачу демонизировать президента США Дональда Трампа. Это следует из пресс-релиза Службы внешней разведки России (СВР), опубликованного на официальном сайте.

«Британские власти поставили перед СМИ и «профильными» НПО задачу демонизировать Трампа, представляя его как «человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля», — сообщили в СВР.

До этого в Службе заявили, что в Британии видят угрозу своим интересам из-за продвижения диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию украинского конфликта.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели 12 февраля переговоры. Это первый официальный звонок глав двух государств во время второго срока Трампа. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Песков рассказал, чего ждут все страны от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

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