Песков: все ждут, что в Джидде Украина продемонстрирует желание идти на мир

Неважно, что Россия ждет от предстоящих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, важно, что Соединенные Штаты и все другие страны ждут от украинской стороны демонстрации желания идти на мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, чего ожидает Москва от этой встречи.

По его словам, Украина уже должна определиться со своей позицией.

Касательно ситуации в Курской области Песков отметил, что российские военные делают все возможное, чтобы очистить регион от боевиков. Он выразил уверенность в том, что это будет сделано, и пожелал успехов российским военнослужащим.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. За день до этого, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в столицу страны для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде будут «хорошие результаты».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Вашингтон уже «списал» Зеленского.