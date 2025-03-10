В СВР заявили об опасениях Британии из-за диалога США и РФ по Украине

СВР: Британия видит угрозу в развитии диалога РФ и США по украинскому вопросу

В Британии видят угрозу своим интересам из-за продвижения диалога между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», — говорится в нем.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели 12 февраля переговоры. Это первый официальный звонок глав двух государств во время второго срока Трампа. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Песков рассказал, чего ждут все страны от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.