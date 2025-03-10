СВР: в Британии лезут из кожи вон, чтобы укрепить Украину под давлением США

Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера «лезет из кожи вон», чтобы укрепить устойчивость властей Украины к усиливающемуся давлению со стороны США. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

Отмечается, что из столицы королевства звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию.

При этом, по данным СВР, в кулуарах политики Великобритании признают, что все эти планы могут оказаться «шумом из ничего», поскольку без сохранения поддержки США они нереализуемы.

До этого газета The Times сообщила, что Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение февральского конфликта.

28 февраля президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский устроили словесную перепалку во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского коллеги за помощь Соединенных Штатов. Впоследствии Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине. Трамп заявил, что пауза продлится до тех пор, «пока украинский лидер не продемонстрирует искреннюю приверженность миру».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Европе невыгодно прекращение конфликта на Украине.