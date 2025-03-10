Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

Нардеп Железняк: Зеленский вылетел на переговоры в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Об этом написал народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Ну все, президентский самолет улетел из Польши в Саудовскую Аравию», — говорится в сообщении депутата.

После встречи украинского лидера с наследным принцем в Саудовской Аравии останутся представители Украины для переговоров с США.

Известно, что в состав украинской делегации войдут: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины Павел Палиса.

Накануне Зеленский заявил о своем визите в Саудовскую Аравию.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Bloomberg утверждает, что после скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».