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Зеленский заявил, что завтра отправится в Саудовскую Аравию

Зеленский заявил, что завтра едет в Саудовскую Аравию для переговоров с США
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что завтра он отправится в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Украины и США.

«Будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат», — сказал Зеленский на опубликованном им видео.

Украинский лидер подчеркнул, что встреча будет касаться как приближения мира, так и продолжения поддержки Киева.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

По данным агентства Bloomberg, после скандального визита Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах с США.

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