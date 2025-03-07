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В Кремле оценили угрозу для военных РФ из-за операции по поиску сторонников Асада в Сирии

Песков заявил о безопасности российских военных в Сирии на должном уровне
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В Москве оценили угрозу для российского контингента в Сирии из-за операции по поиску сторонников свергнутого президента Башара Асада. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что безопасность военных обеспечивается на должном уровне.

«Необходимая безопасность наших военных обеспечивается на должном уровне. В целом, я не стал бы комментировать эту операцию, потому что мы не знаем деталей», — сказал он журналистам.

В Сирии после нападения на силы безопасности расширилась операция по поиску и зачистке бывших военных бывшего президента.

7 марта сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы министерства обороны вошли в город Тартус, чтобы оказать поддержку силам главного управления безопасности в борьбе с остатками ополченцев Асада и восстановить стабильность и безопасность в регионе.

Кроме того, сирийская армия направила подразделения в провинцию Лазкийе, где накануне была совершена атака на район Джебле, и Латакию.

Ранее перестрелки сторонников Асада с военными вспыхнули в районе Эз-Зираа.

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