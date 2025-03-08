Бойцы ВС РФ укрыли на своей базе спасающихся от расправы сирийцев

Российские военнослужащие укрыли на своей авиабазе Хмеймим спасающихся от казней мирных жителей Латакии и Тартуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

«Некоторые мирные жители Латакии и Тартуса, скрываясь от устроенной террористами резни, нашли убежище на российской авиабазе Хмеймим, где их приняли наши военнослужащие», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития. По ее словам, поступают данные о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя «местным сопротивлением».

7 марта сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы министерства обороны вошли в город Тартус, чтобы оказать поддержку силам главного управления безопасности в борьбе с остатками ополченцев Асада и восстановить стабильность и безопасность в регионе.

Ранее Песков оценил безопасность российских военных в Сирии.