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Песков заявил о долгом пути к восстановлению отношений РФ и США

Песков: Россия и США находятся на пути реставрации отношений
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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные телефонные контакты между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также отношения Москвы и Вашингтона.

«Контакты телефонные не столь частые, единожды был разговор (двух президентов. — «Газета.Ru»). Он был достаточно конструктивным, чтобы быть в диалоге и решать проблемы», — сказал Песков.

Он отметил, что стороны находятся в пути по реставрации отношений.

«Путь долгий, но два президента выразили политическую волю в этом направлении», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Белого дома. 9 марта Трамп заявил, что он имел хорошие отношения с Путиным, несмотря на жесткую позицию по России. Американский лидер пояснил, что жесткость позиции в отношении РФ подтверждают санкции, принятые в его первый срок на посту президента.

Ранее в США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому.

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