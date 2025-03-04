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В США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Axios: Трамп считает Путина партнером, а Зеленского воспринимает как врага
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп воспринимает российского лидера Владимира Путина как стратегического партнера, в то время как президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, является «врагом». Об этом пишет американский портал Axios.

Подобный подход, по данным издания, спровоцировал тревогу среди стран НАТО и даже части Республиканской партии. Трамп обосновывает свою пророссийскую риторику стремлением к «миру на Украине» и нормализации отношений между ядерными сверхдержавами — США и Россией.

В качестве подтверждения своих намерений Трамп уже приостановил военную помощь Киеву, а также рассматривает возможность ослабления санкционного давления на Москву. Кроме того, президент США намекает на необходимость политических изменений в Украине, косвенно поддерживая идею смены власти в Киеве.

До этого Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

Ранее на Западе нашли способ надавить на Зеленского.

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