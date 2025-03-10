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МИД РФ пообещал ответ Британии, если та пойдет на эскалацию

МИД предупредил Лондон об ответе в случае эскалации после ситуации с дипломатами
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Максим Блинов/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило, что Великобритания получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом говорится на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — сказано в тексте.

В понедельник, 10 марта, в МИД России был вызван представитель британского посольства, которому заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами нарушений при подаче некоторыми сотрудниками дипломатической миссии заявок для получения разрешения на въезд в Россию. Несколькими часами ранее в ФСБ сообщили, что выявили двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве. Выяснилось, что дипломаты при получении разрешения на въезд в Россию указали ложные данные.

Ранее ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве.

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