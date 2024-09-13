«Пробежки под дождем и смена такси»: ФСБ рассказала, как нашла британских шпионов в Москве ФСБ: директорат в МИД Британии стал спецслужбой для нанесения поражения России

ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии ФСБ, они пытались сбить со следу российские органы безопасности. МИД уже отобрал у предполагаемых шпионов аккредитацию.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила Великобританию в «координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки».

По данным ФСБ, Лондон управляет «подрывной политикой» против России с помощью директората Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД (EECAD), который после начала спецопарции на Украине «преобразовали в спецслужбу» для «нанесения стратегического поражения» России. Кроме РФ директорат занимается подрывной политикой в других странах бывшего СССР, уточнила ФСБ.

В связи с этим ФСБ назвала угрозой для РФ британских дипломатов, приехавших в Россию по линии директората. Шестерых из них — сотрудникова британского посольства — уже обвинили в шпионаже и лишили аккредитации. Решение о высылке приняло министрество иностранных дел России с учетом предоставленных ФСБ докуменов, а также в ответ на многочисленные недружественные шаги Лондона .

«Прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», — заявили в ФСБ.

Служба опубликовала фото предполагаемых шпионов — это работники британского посольства Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Анонимный оперативный сотрудник ФСБ в эфире «России 24», в частности, обвинил их в тайных встречах с российскими НКО-иноагентами, которые продвигают интересы мигрантов .

Российский МИД поддержал ФСБ, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила «как бы дипломатов» Великобритании в «подрывных акциях против народа».

«Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», — указала Захарова.

«Намеков англичане не понимают»

Анонимный сотрудник ФСБ в эфире «России 24» описал подозрительное поведение британских дипломатов, назвав их работу «классическим британским шпионажем» и одновременно цирком, «наблюдать за которым забавно, но больше невозможно».

«Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек [британских дипломатов] по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов», — заявил он.

В эфире показали сделанные на улице фото и видео, на которых Джессика Дейвенпорт — одна из лишенных аккредитации — запечталена вместе с заместителем главного редактора «Новой газеты» Андреем Липским (издание не внесено в реестр иноагентов Минюста, однако в 2022 году его лишили лицензии; запущенные после этого новые проекты редакции заблокированы в РФ) и сотрудником НКО «Гражданское содействие» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Евгением Ястребовым.

«Намеки о необходимости прекратить данную практику [шпионажа] англичане не воспринимают, поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых», — резюмировал сотрудник ФСБ.

В своем пресс-релизе ФСБ пригрозила, что если сотрудники британского посольства продолжат «аналогичные действия», служба потребует «досрочного прекращения их командировок» в Россию.