МИД РФ дал рекомендации гражданам Британии при подаче заявок на российскую визу

МИД РФ: британцам следует при заявках на визу РФ сообщать о себе полные сведения

Подданным Великобритании при подаче заявок на получение визы для въезда в Россию необходимо сообщать о себе только достоверные и полные сведения. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России об отзыве аккредитации у нескольких сотрудников британского посольства в Москве.

По словам дипломатов, в МИД был вызван представитель британского посольства, которому заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами нарушений при подаче некоторыми сотрудниками дипмиссии заявок для получения разрешения на въезд в Россию.

Несколькими часами ранее в ФСБ сообщили, что выявили двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве. Выяснилось, что дипломаты при получении разрешения на въезд в Россию указали ложные данные.

А в сентябре прошлого года ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве, впоследствии у них была отобрана аккредитация. В спецслужбе рассказывали, что сотрудники дипучреждения выдали себя подозрительным поведением.

Ранее в США решили снять фильм по мемуарам журналиста Гершковича, которого в РФ осудили за шпионаж.