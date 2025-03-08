В США выступают за смягчение формулировок относительно России

США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что в Канаде, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит глав МИД стран-членов G7.

«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — сообщает Bloomberg.

В черновике документа утверждается, что Вашингтон настаивает на замене слова «санкции» в отношении Москвы. Кроме того, США выступают против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с Россией.

До этого японская газета Nikkei со ссылкой на источник писала, что страны G7 намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины».

26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Ранее в Раде предупредили о возможности Китая обрушить фронт на Украине.