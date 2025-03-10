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«Приоритет безопасности»: Маск опроверг сообщения о поездке в Румынию

Маск: остаюсь в США, пока президент не попросит, чтобы я отправился за границу
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский бизнесмен Илон Маск опроверг в соцсети X появившиеся сообщения о том, что он собирается в начале апреля приехать в Румынию, заявив, что ему разумнее отдать приоритет безопасности.

«Вероятно, разумнее для меня отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена. Я остаюсь в Америке, пока президент США Дональд Трамп не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку», — написал предприниматель.

Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети, в котором говорится о появившихся сообщениях о том, что Маск якобы поедет в Румынию в начале апреля. Вместе с тем автор поста призвал Маска не делать этого, поскольку Соединенные Штаты не могут позволить себе потерять его, а «Румыния доказала, что она не является демократической страной».

Накануне Маск раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джеорджеску. По данным агентства Mediafax, политика, которого СМИ считают «пророссийским», подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании. В рамках расследования дела утром того же дня в Румынии прошли обыски у людей из окружения Джеорджеску.

Ранее Джеорджеску прокомментировал отказ в регистрации на выборах президента Румынии.

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