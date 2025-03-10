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Туск обратился с важным советом к США после перепалки Маска и Сикорского

Туск призвал США уважать партнеров и избегать высокомерия
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х призвал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия. Так он прокомментировал перепалку между главой департамента эффективности государственного управления (DOGE), американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским.

«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал Туск.

Накануне Илон Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink. Миллиардер отметил, что в случае ее отключения передовая Вооруженных сил Украины просто рухнет. Он также предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский написал, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины около $50 млн в год. Он подчеркнул, что если SpaceX проявит себя как ненадежный поставщик, то Польша будет искать замену.

Маск не стал молчать и назвал Сикорского «маленьким человечком», призвав его остыть. Он также напомнил главе МИД Польши, что замены Starlink не существует.

Ранее в РФ оценили способность Европы заменить Starlink на Украине/

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