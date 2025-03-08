В РФ оценили способность Европы заменить Starlink на Украине

Европейские страны ничем не смогут заменить спутниковую систему связи Starlink в случае ее отключения на территории Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил эксперт в области космических технологий, руководитель проекта «Советский космос» Максим Цуканов.

Как он сказал, потеря доступа к Starlink «мгновенно ударит» по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он уточнил, что Киев окажется в трудной ситуации, даже если получить всю возможную помощь от европейских государств.

«По сравнению с тем, что у них (ВСУ. — «Газета.Ru») было с американской помощью — это лужа по сравнению с озером. Тем более, что она (Европа. — «Газета.Ru») пока еще не готова [заменить Starlink]», — подчеркнул специалист.

4 марта администрация США объявила о приостановке всей военной помощи Украине. В Вашингтоне сообщили, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник написала, что на Украине начали разрабатывать запасные каналы связи для военнослужащих. Причиной послужил риск отключения Starlink на территории страны.

Ранее во Франции заявили о планах поставить десятки тысяч терминалов доступа к интернету на Украину.