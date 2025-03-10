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Австралия может рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину

Глава минобороны Марлз: Австралия рассмотрит запросы Киева о помощи
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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия готова рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз, передает РИА Новости.

«Если поступит запрос о предоставлении миротворцев, мы рассмотрим его должным образом. Но я хочу подчеркнуть, что на данный момент нет мира, который нужно поддерживать», — сказал он.

Марлз добавил, что с начала конфликта Канберра оказывает поддержку Киеву.

Накануне премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что Канберра изучит возможность принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал, как российское руководство относится к возможному появлению миротворцев на Украине.

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