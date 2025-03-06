Маск заявил, что Европа хочет вечной войны

Европа хочет «вечной войны». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Они хотят вечной войны», — подчеркнул он.

Свой пост Маск сопроводил репостом видео и цитатой премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая ранее говорила о том, что «для Украины мир хуже войны».

Маск также призывал посмотреть, какие действия последуют за заявлением украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к миру.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее стало известно о встрече сторонников Трампа с оппонентами Зеленского.