В Британии назвали более серьезную проблему Украины, чем нехватка оружия

Пока на территории Украины продолжается конфликт, ей будет необходимо вооружение, однако в долгосрочной перспективе главной проблемой для республики является нехватка людей и возможная демографическая катастрофа. Об этом пишет британская газета The Times.

Стране нужны люди, а точнее – новые поколения, которые помогут преодолеть демографическую катастрофу, говорится в тексте. По словам одного из собеседников газеты, две самые большие потребности Украины – «дети и дроны».

В материале отмечается, что в республике крайне низкий уровень рождаемости с, вероятно, «худшей в мире динамикой». Кроме того, за границу уехало около 7 миллионов украинцев, или шестая часть довоенного населения, напоминает Times.

Если ситуация кардинально не изменится, к 2051 году население Украины сократится до 25 миллионов человек, отмечается в материале.

Сокращение численности населения — это не теоретическая, а вполне конкретная проблема, резюмировали авторы.

До этого стало известно, что за 2024 год Украину покинули около 500 тысяч человек. Согласно отчету, в 2024 году чистый отток мигрантов достиг 0,5 млн человек. В 2025-м Украина, по прогнозам, потеряет еще 200 тысяч. Первые признаки восстановления демографии ожидаются лишь в 2026 году с возвращением 200 тысяч граждан, а к 2027-му процесс может ускориться до 500 тысяч.

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