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Песков ответил на слова Маска о стремлении Европы к войне

Песков согласился с заявлением Маска о стремлении Европы к войне
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский предприниматель Илон Маск
прав в том, что европейские лидеры хотят «вечной войны», учитывая высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом представитель Кремля сказал в беседе с журналистами.

«Если Маск это сказал, ознакомившись с текстом Макрона, то, наверное, да. Если прочитать выступление Макрона, то есть ощущение, что Франция ищет продолжения войны», — сказал Песков.

Он добавил, что Париж готов использовать ядерные вооружения в деле безопасности, что является претензией на ядерное лидерство в Европе. По словам пресс-секретаря президента РФ, это очень конфронтационно.

Маск на своей странице в соцсети X опубликовал пост, в котором заявил, что страны Европы хотят «вечной войны». Эти слова бизнесмен сопроводил репостом видео и цитатой датского премьера Метте Фредериксен, заявлявшей о том, что «для Украины мир хуже войны».

Американский предприниматель также призывал посмотреть, какие действия последуют за заявлением украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к миру.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.

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