Сенатор Грэм: если США прекратят помощь Украине, это будет хуже, чем Афганистан

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил обеспокоенность приостановкой помощи Украине и заявил, что при полном ее прекращении ситуация в республике будет хуже, чем в Афганистане. Его слова приводит Fox News.

«Да, я обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия на Украину, пока продолжаются боевые действия. Если мы прекратим помогать Украине, это будет хуже, чем Афганистан», — сказал Грэм.

Он заверил, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить такого развития событий. По его словам, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня, Украине нужно продолжать помогать разведданными и вооружениями.

9 марта телеканал NBC News сообщил, что США не возобновят поддержку Украины даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, по информации журналистов, Белый дом добивается прогресса на пути к проведению выборов в республике, а также рассматривает вариант ухода Зеленского с поста президента.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США.