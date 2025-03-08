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Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США

AT: переговоры США и Украины в Саудовской Аравии вряд ли будут успешными
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной в Саудовской Аравии, намеченные на будущую неделю, вряд ли принесут какой-либо результат из-за позиции Владимира Зеленского. Об это пишет Asia Times.

«Зеленский счел необходимым (из-за прекращения поставок оружия США) создать видимость того, что он выступает за мирные переговоры, но, без сомнения, он будет настаивать на том, чтобы Россия вывела большую часть своих войск из Украины. Кроме того, он захочет получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Он называет это «партнерством в области безопасности» с США», — говорится в тексте.

Автор напоминает, что Киев добивается присутствия американских войск на территории республики, что президент Дональд Трамп неоднократно отвергал. Кроме того, администрация США забраковала идею встречи британского премьера Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с Трампом, предпочтя провести встречу с украинской делегацией в Эр-Рияде, отмечается в материале.

«Это подрывает единственный реальный рычаг давления, который есть у Зеленского, — использовать Европу и НАТО против США. Однако он упускает из виду то, что это может привести к обратному эффекту: нанести удар по НАТО, если США окажутся в глубоком отчуждении от своих союзников. Уже сейчас идут серьезные разговоры о том, что администрация Трампа пытается переложить свои обязанности по НАТО на Европу», — пишет AT.

Издание подытоживает, что «было бы удивительно, если бы в Эр-Рияде был положительный результат», поскольку Вашингтон должен быть готов к тому, что «Зеленский соглашается на одно, но часто делает наоборот».

Ранее Зеленский перечислил лидерам ЕС шаги к достижению мира на Украине.

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