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Военкоры сообщили о попадании группировки ВСУ в котел между Суджей и Малой Локней

«Военкоры русской весны»: бойцы ВСУ попали в котел между Суджей и Малой Локней
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Evgeniy Maloletka/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в оперативном окружении в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным канала, российские войска установили контроль над линией населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, заблокировав украинскую группировку между Суджей и Малой Локней.

В этом районе, как сообщается, дислоцировались ключевые опорные пункты и тыловые базы ВСУ. По предварительной информации, часть украинских военнослужащих смогла отступить в направлении Суджи, однако основная группировка остается в зоне окружения.

9 марта Минобороны сообщило, что российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

В этот же день военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что российские военные освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное. Он добавил, что «курская авантюра» Украины скоро подойдет к концу. Поддубный также заявил, что ВС РФ подняли российский флаг в селе Малая Локня в Курской области.

Ранее Хинштейн рассказал о сложностях переброски бойцов к Судже по газопроводу.

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