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Глава дипломатии ЕС резко отреагировала на массированные удары ВС РФ по Украине

Каллас в ответ на массированные удары ВС РФ призвала усиливать поддержку Украины
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на массированные удары ВС РФ по территории Украины призвала усиливать поддержку Киева. На своей странице в соцсети Х она написала, что российский лидер Владимир Путин якобы не заинтересован в мире.

«Российские ракеты продолжают безжалостно падать на Украину <…> Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку…» — написала Каллас.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины, эта атака стала самой интенсивной за последний месяц. Множество взрывов произошло в Тернополе и Ивано-Франковске. Также серия «прилетов» была зафиксирована в Черновицкой области Украины. Этот регион, по данным военных корреспондентов, с февраля 2022 года подвергся наименьшему количеству атак.

В свою очередь аналитики Института изучения войны сообщали, что после прекращения военной помощи Украине со стороны США ВС РФ начали усиливать наступление на поле боя, а также увеличили мощность комбинированных ударов ракетами и дронами ради истощения систем ПВО.

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