Трамп допустил наступление шатдауна в США

Трамп: в США к концу недели может наступить шатдаун из-за демократов

Конгресс может не успеть согласовать законопроект о временном финансировании до конца недели, что приведет к частичной приостановке работы правительства (шатдауну). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Это может случиться. Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну... Демократы вышли из-под контроля», — сказал он журналистам.

При этом Трамп выразил надежду, что законопроект будет принят и шатдауна удастся избежать.

8 марта республиканцы в конгрессе представили законопроект о временном финансировании федерального правительства до 30 сентября. В документе предусмотрено увеличение оборонных расходов на $6 млрд и сокращение финансирования гражданских программ на $13 млрд.

По данным Associated Press, республиканцы могут столкнуться с трудностями при голосовании, поскольку имеют лишь незначительное большинство в палате представителей. Кроме того, часть однопартийцев может не поддержать инициативу. В сенате для принятия законопроекта, даже при единогласной поддержке республиканцев, потребуется минимум семь голосов демократов.

Если законопроект не будет одобрен до 23:59 14 марта (06:59 мск 15 марта), то произойдет шатдаун: работа ряда госведомств приостановится, выплаты сотням тысяч госслужащих приостановятся, многих сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск.

21 декабря правительство США приостановило свою работу, поскольку сенат не успел вовремя до 00:00 по времени в Вашингтоне (8 утра мск) принять временный бюджет. Чуть позже президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну. Он предусматривал финансирование американских федеральных ведомств до 14 марта 2025 года.

Ранее республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН.