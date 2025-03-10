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Трамп заявил, что США почти возобновили предоставление Украине разведданных

Трамп: США почти возобновили предоставление Киеву разведданных
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к возобновлению передачи разведывательных данных Украине. Его слова передает Reuters.

«Мы почти [достигли этого]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о планах снятия паузы в предоставлении информации.

При этом 9 марта телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что США не возобновят обмен разведданными и военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее Великобритания придумала, как обеспечивать Украину разведданными без США.

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