Великобритания придумала, как обеспечивать Украину разведданными без США

DM: Великобритания может создать свою группу для обмена разведданными с ВСУ

Великобритания рассматривает возможность создания отдельной от США группы стран в целях предоставления Киеву необходимой ВСУ разведывательной информации. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

«Источники в оборонном ведомстве заявили, что в ответ на действия (США. – прим. ред.) на Украине Великобритания должна создать альянс по обмену разведывательной информацией «Четыре глаза» (вместо разведывательной концепции «Пять глаз» с участием США. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

США, отмечается в сообщении Daily Mail, использовали свои полномочия в рамках альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия) для приостановки передачи разведданных Киеву.

Некоторые представители оборонного ведомства теперь предлагают сформировать подгруппу, которая позволит обмениваться разведданными без вето США.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее на Западе не поверили в то, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США.