На Украине в преддверии переговоров с США высказались за продолжение конфликта

WSJ: Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил о планах продолжать конфликт

Украина в преддверии переговоров с США, которые должны состояться на следующей неделе, заявила о планах и дальше продолжать боевые действия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале говорится, что американские и украинские дипломаты намерены провести встречу в Саудовской Аравии. По информации издания, участники переговоров собираются подготовить почву для возможного возобновления диалога между Киевом и Москвой по урегулированию конфликта.

Как отметили авторы публикации, встреча может повысить вероятность восстановления военной помощи Украине со стороны США.

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что <...> продолжат борьбу», — подчеркивается в тексте.

7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры в период с 10 по 16 марта. Встреча состоится в городе Джидда.

Впоследствии украинские военнослужащие призвали Киев добиваться прекращения огня на своих условиях, писала газета The Washington Post. Они заявили, что Украина должна продолжать бороться и не может сдаться.

Ранее в Верховной раде допустили, что украинский лидер Владимир Зеленский попытается сорвать переговоры по урегулированию кризиса.