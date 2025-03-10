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Захарова раскритиковала бывшего главу МИД России за рекомендации Зеленскому

Захарова раскритиковала экс-главу МИД России Козырева из-за советов Зеленскому
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в своем Telegram-канале бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева за советы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке?» — написала дипломат, комментируя отрывок из интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

8 марта Захарова отреагировала на слова командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы, который заявил, что в Киеве обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост.

26 февраля военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Крымский мост на фоне переговоров США и России. Он считает, что не стоит расслабляться и думать, что ВСУ отказались от планов ударить по переправе. Эксперт отметил, что украинскую армию беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

Ранее в МИД РФ прокомментировали итоги саммита Евросоюза.

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