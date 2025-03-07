В МИД РФ прокомментировали итоги саммита Евросоюза

Евросоюз (ЕС) декларирует планы по ускоренному увеличению военной и финансовой помощи Киеву, сознательно подогревая эскалацию и отдаляя перспективу диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Дипломат подчеркнула, что действия ЕС противоречат идее позитивного вклада в поиск мирных способов урегулирования конфликта.

«Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о «комплементарной» по отношению к НАТО «стратегической автономии» Евросоюза», — говорится в комментарии Захаровой.

Представитель МИД РФ отметила, что ЕС продолжает «играть в опасные геополитические игры», игнорируя реальные последствия своих решений. По словам Захаровой, ход обсуждений и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного усилению оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей политике в отношении Украины, подтверждают неоднократно озвученные оценки. Она отметила, что некогда успешный торгово-экономический интеграционный проект стремительно превращается в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения России «стратегического поражения».

6 марта в Бельгии состоялся внеочередной саммит ЕС. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу», которая предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Комментируя его итоги, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа перешла от этапа консолидации к этапу действий.

Ранее Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС из-за Украины.