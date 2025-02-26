Военный эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на фоне переговоров России и США

Вооруженные силы Украины могут атаковать Крымский мост на фоне переговоров США и России. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он считает, что не стоит расслабляться и думать, что ВСУ отказались от планов ударить по переправе. Эксперт отметил, что украинскую армию беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

Дандыкин добавил, что Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, потому что именно эти территории первыми выступили против украинских властей.

Еще в середине июня 2022 года генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сказал он.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.