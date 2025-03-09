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Арестович предложил избавиться от Зеленского

Арестович: необходимо убрать Зеленского, чтобы Украина имела будущее
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Алексей Арестович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Алексей Арестович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил о необходимости отстранения Владимира Зеленского от власти для обеспечения будущего Украины. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Арестович раскритиковал действия Зеленского на посту президента, отметив, что его политика приводит к разрушению государства и не способствует ни военному успеху, ни мирному урегулированию.

«Проблема Зеленского в том, что он все делает плохо — и воевать не умеет, и мириться не способен. За что бы он ни брался — он разрушает, разбазаривает, растрачивает. Он не ведет страну, он ее сливает. Именно поэтому его нужно убрать», — заявил бывший советник.

В начале марта Зеленский заявил, что его будет «непросто» заменить. Он подчеркнул, что недостаточно просто провести в стране выборы, так как следует не допустить его к участию в них. Украинский лидер отметил, что это будет немного сложнее, потому что надо будет еще с ним договариваться.

Ранее аналитик сообщил, что Трамп призывает украинцев сменить Зеленского.

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