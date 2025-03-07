«Я верю Путину». Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной

Трамп: США прекратят помогать Украине, если Киев не урегулирует конфликт с Москвой

Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений во время сегодняшнего брифинга в Белом доме, касающихся урегулирования украинского конфликта и американо-российских отношений. В частности, он отметил, что «дела с Россией идут очень хорошо», а вот с Украиной ему «сложно». Кроме того, политик рассказал, что предложил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи заключить новую ядерную сделку.

«Дела с Россией»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин на самом деле хочет достичь мира, несмотря на то, что у Москвы сейчас на руках «все карты».

«Я верю ему», — заявил Трамп в Белом доме на вопрос журналистов.

По словам Трампа, «дела с Россией идут очень хорошо».

«Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт», — указал политик.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — добавил он.

Трамп также выразил сомнения в том, что Путин якобы «пользуется паузой США в поставках оружия и разведданных Украине».

«Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте… Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — пояснил президент США.

Поддержка Украины

Трамп также подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

«Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», — сказал политик.

Он выразил надежду, что США смогут «прекратить эти огромные выплаты».

«Байден раздавал деньги, как воду. Штаты в отличие от Европы ничего не получали взамен за свою помощь», — посетовал республиканец.

По мнению американского лидера, европейцы «понятия не имеют, как закончить войну», но при этом выступают против немедленного завершения конфликта.

Если бы Трамп не выиграл выборы, у Украины не было бы шансов на мирное урегулирование, уверен он.

«Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить», — заключил политик в беседе с журналистами.

Сделка с Ираном

Трамп также рассказал, что направил руководителю Ирана аятолле Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку.

«Я написал им послание, в котором сказал: «Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно», — цитирует политика Associated Press.

«Я не уверен, что со мной согласятся все, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же выгодна, как если бы вы одержали военную победу. Время пришло, что-то произойдет так или иначе», — отметил Трамп.

Канцелярия аятоллы Хаменеи пока не подтверждала получение послания.

Угрозы в адрес Канады

Трамп пообещал ввести зеркальные пошлины на молочную продукцию и древесину из Канады. Меры могут быть приняты уже 7 марта.

«Можем это сделать сегодня, можем подождать понедельника-вторника», — сказал президент.

«Ясно увидел, что это конец». Трюдо чуть не расплакался перед журналистами Канадский премьер Джастин Трюдо, объявивший в январе о своей скорой отставке, чуть не расплакался... 07 марта 19:22

Трамп назвал ненормальной ситуацию, при которой Канада собирает 200% пошлины на молочную продукцию из США, а также на пиломатериалы.

«Канада годами обдирала США по древесине и молочным продуктам», — сказал он.