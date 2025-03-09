В Венгрии высказались о заявлении в поддержку Украины стран ЕС

Сийярто: заявление 26 стран ЕС в поддержку Украины не имеет юридической силы

Заявление в поддержку Украины, одобренное 26 странами на саммите Евросоюза (ЕС), не имеет юридической силы, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

«Эта политическая декларация в поддержку Украины не имеет значения с юридической точки зрения», — сказал он.

Данное заявление лишь отражает мнение 26 стран, отметил он. По его словам, Венгрия не поддалась этому давлению и осталась при своем мнении.

До этого сообщалось, что расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее были названы последствия заморозки американской помощи Украине.