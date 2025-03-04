Названы последствия заморозки американской помощи Украине

Заморозка американской помощи Украине усилит конкуренцию между странами Европейского союза. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт-международник, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. <...> На континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», — сказал Блохин.

Кроме того, по его словам, европейские политики будут внимательно следить, как складываются отношения между администрацией США и истеблишментом, в надежде, что демократы «заставят» республиканцев скатиться к русофобии.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее на Украине предупредили, что приостановка помощи США грозит потерей территорий.