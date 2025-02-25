Франция может разместить в Германии ядерное оружие при решении США о выводе войск

Telegraph: Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если США покинут Европу

Французские реактивные истребители, вооруженные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, если американские войска будут выведены из Европы. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Французский чиновник в разговоре с газетой заявил, что разместить на территории Германии несколько французских истребителей, несущих ядерное оружие, несложно.

По его словам, это могло бы стать «серьезным сигналом» для России. Кроме того, считают источники издания, это могло бы побудить руководство Великобритании последовать примеру Франции.

Как отмечает Telegraph, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, выступающий за независимость Европы от США, призывает Великобританию и Францию расширить использование их ядерного арсенала для обороны региона.

До этого генерал польской армии Вальдемар Скшипчак заявлял, что члены НАТО на фоне действий США должны подумать над передачей Польше ядерного оружия.

Ранее Путин заявил, что РФ и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%.