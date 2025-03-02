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Макрон рассказал о «ядерном зонтике», который защитит Европу

Макрон: французский «ядерный зонтик» над Европой сделает республику сильнее
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Christian Hartmann/Reuters

Французский ядерный зонтик над странами Европы сделает Францию сильнее. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает газета Le Parisien Dimanche.

«У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — заявил французский лидер.

Как уточнила газета Le Journal du Dimanche, Макрон придерживается мнения, что уже наступил момент для стратегического пробуждения Европы. Французский лидер утверждает, что в настоящее время в европейских странах «царит неуверенность в долгосрочной поддержке со стороны США».

В случае вывода американских войск из Европы Франция может разместить в Германии свои истребители с ядерным оружием. Таким образом Париж готов предоставить Евросоюзу свой ядерный щит. От кого собирается защищаться Европа, получится ли у нее создать обороноспособную структуру без США и при чем тут «Три мушкетера» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии признали необходимость в восстановлении отношений с Россией.

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