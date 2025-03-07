В Германии заявили о необходимости собственного ядерного оружия

Германии необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Об этом порталу t-online заявил представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен.

«Чтобы добиться этого, необходимо как можно скорее изменить Основной закон», — сказал парламентарий.

Лукассен уточнил, что подобная необходимость нужна на случай, если «ядерного зонтика США» не будет. По словам депутата, ядерного оружия Великобритании и Франции будет недостаточно для защиты Европы.

В конце февраля газета The Daily Telegraph сообщила, что французские реактивные истребители, вооруженные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, если американские войска будут выведены из Европы. Неназванный чиновник в разговоре с изданием заявил, что выполнить подобную задачу будет несложно.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.