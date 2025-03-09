Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не продолжать службу на СВО

Путин попросил медика Монгуш, вынесшую мужа с поля боя, не возвращаться на фронт

Президент России Владимир Путин попросил военного медика из Тувы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. Соответствующее видео обнародовал телеканал «Россия 24» во время телепрограммы »Москва. Кремль. Путин».

Участница спецоперации была на встрече с российским лидером в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Глава государства посетил женщин-военнослужащих 8 марта.

Военный медик Айдысмаа Монгуш рассказала Путину, что вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым она не виделась год из-за службы на СВО. На данный момент девушка проживает в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочь.

После официальной части встречи Путин немного поговорил с Монгуш во время фотосессии.

«Ты туда не ходи, ладно?» — попросил ее Путин, говоря о возможности продолжения службы.

Он добавил, что на данный момент женщине необходимо «поднимать» детей.

На этой же встрече президент не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника спецоперации о героизме ее сына.

Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО миссией, данной Богом.