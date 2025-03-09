Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ответили на угрозы Украины ударить по Крымскому мосту

Депутат ГД Ивлев: Крым и Крымский мост надежно защищены от атак ВСУ
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост надежно защищен от любых атак украинских боевиков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя сообщения в СМИ о намерениях ВСУ «разрушить» мост.

«Защита Крымского моста усилена. Мост, как и весь Крым, надежно защищен на земле, в воздухе, на воде и под водой», — подчеркнул он.

7 марта в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

В ответ на это заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект.

Ранее Захарова предположила, что Украина скоро «обретет мощи» своего главкома ВМС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами