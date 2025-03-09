Глава РФПИ Дмитриев уличил разведку ФРГ в желании продолжать конфликт на Украине

Глава немецкой разведки (BND) Бруно Каль намерен затягивать конфликт на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы», — обратил внимание он.

По словам Дмитриева, такого рода затягивание конфликта на Украине и стремление ослабить Россию «неверны и опасны».

До этого экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко также обвинила Каля в желании продолжить конфликт на Украине.

Каль заявлял, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО.

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.